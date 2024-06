Britse ziekenhuizen annuleren operaties wegens ransomware-aanval

Drie ziekenhuizen in Londen hebben operaties wegens een ransomware-aanval moeten annuleren. Het ging onder andere om transplantaties en bloedtransfusies. De beslissing om de operaties te staken is het gevolg van een aanval op it-leverancier Synnovis. Daardoor zijn de ziekenhuizen niet meer verbonden met de servers van het bedrijf, zo melden de BBC en The Guardian.

Verschillende bronnen laten tegenover Health Service Journal weten dat het om een ransomware-aanval gaat. De ziekenhuizen, King’s College Hospital, Guy’s and St Thomas Hospital en Royal Brompton & Harefield hospital, spreken in berichtgeving aan personeel over een malware-aanval, aldus The Independent dat verschillende interne e-mails in handen kreeg. Details over de aanval zijn verder niet bekend.