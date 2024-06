Staatssecretaris: impact ddos-aanvallen vaak beperkt en symbolisch van aard

Ddos-aanvallen zijn vaak beperkt en symbolisch van aard, maar de overheid heeft geen overzicht van dergelijke aanvallen, aldus demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering. GroenLinks-PvdA had Kamervragen gesteld over ddos-aanvallen op provinciewebsites die eerder dit jaar plaatsvonden. Kamerlid Kathmann wilde onder andere weten hoe vaak ddos-aanvallen op overheidssites voorkomen en wat hiervan de impact is.

"Er is geen overzicht van ddos-aanvallen binnen de overheid. Het NCSC ontvangt niet altijd meldingen over ddos-aanvallen, daardoor beschikt het NCSC niet over een volledig beeld of statistieken", antwoordt Van Huffelen. "De impact van dergelijke aanvallen is vaak beperkt en symbolisch van aard. Toch kan een ddos-aanval wel (tijdelijke) invloed hebben op de informatieverstrekking en/of dienstverlening van getroffen websites."

De ddos-aanvallen waarover Kathmann vragen stelde vonden afgelopen maart plaats en werden in de media toegeschreven aan een pro-Russische hacktivistische groep. Het GroenLinks-Kamerlid wilde weten of de gedane attributie klopt, maar dat is volgens de staatssecretaris zeer moeilijk vast te stellen (pdf).