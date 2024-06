Aantal ict'ers op arbeidsmarkt stagneert, miljoenen nodig voor nieuwe aanwas

Het aantal ict'ers op de Nederlandse arbeidsmarkt stagneert waardoor het kabinetsdoel van één miljoen ict'ers in 2030 zeer waarschijnlijk niet gehaald gaat worden. Om voor nieuwe aanwas te zorgen zijn miljoenen euro's nodig waarover het nieuwe kabinet moet beslissen, aldus demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken. De bewindsvrouw reageerde op vragen van de vaste commissie voor Digitale Zaken.

"Het tekort aan digitale professionals oftewel ict’ers is een sectoroverstijgend probleem. In alle sectoren zijn digitale professionals werkzaam en nodig om de digitale transitie mogelijk te maken", stelt Adriaansens. "Al jaren classificeert het UWV de beroepsgroep als zeer krap." Op dit moment zijn er volgens de laatste cijfers 670.000 ict'ers. De laatste jaren was een lichte groei zichtbaar, maar nu is er sprake van stagnatie stelt de minister.

Het demissionaire kabinet heeft als doel gesteld dat er in 2030 één miljoen ict'ers in Nederland moeten zijn. "Momenteel wordt in elke provincie geanalyseerd hoe groot de vraag van het regionale bedrijfsleven naar ict’ers is en hoe haar regionale scholings- en arbeidsmarktinfrastructuur kan worden geoptimaliseerd om te gaan voldoen aan de huidige en toekomstige vraag", voegt Adriaansens toe.

De minister merkt op dat er samen met de provinciën, de Human Capital Agenda ICT, het bedrijfsleven en de Topsector ICT één overkoepelende aanpak zal worden ontwikkeld. In de eerste versies van dit plan wordt ingeschat dat in totaal 180 miljoen euro is om aan één miljoen ict'ers in 2030 te komen. "Het is aan het nieuwe kabinet of en hoe hieraan wordt bijgedragen", besluit de minister haar antwoord (pdf).