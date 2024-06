Populaire TikTok-accounts gekaapt via 'mogelijke exploit'

Aanvallers hebben een 'mogelijke exploit' gebruikt om twee populaire TikTok-accounts te kapen, waaronder die van CNN. Daarnaast zijn ook andere 'high-profile' accounts aangevallen, maar niet gecompromitteerd. Dat heeft TikTok bekendgemaakt. TikTok heeft geen details over de aanval gegeven, maar volgens allerlei media was alleen het openen van een bericht voldoende.

TikTok zegt het probleem te hebben verholpen, maar geeft zoals gezegd verder geen details over de aanval. Zakenblad Forbes en TechCrunch melden dat de aanvallers gebruikmaakten van malware die via de direct messaging-functie werd verspreid. "Ons securityteam is op de hoogte van een mogelijke exploit die tegen een aantal high-profile accounts is ingezet", aldus een woordvoerder van TikTok. "We hebben maatregelen genomen om deze aanval te stoppen en herhaling in de toekomst te voorkomen. We werken samen met getroffen accounthouders om toegang te herstellen mocht dat nodig zijn."

TikTok zegt dat heeft verdere details niet wil geven om mogelijke aanvallers in het duister te houden. Tegenover Wired claimt het bedrijf dat in totaal twee accounts zijn gecompromitteerd, waaronder die van CNN. Andere accounts, waaronder die van Paris Hilton, zijn wel doelwit geworden, maar daarbij mislukte de aanval. Wat het exacte doel van de aanvallers was is onbekend, aangezien de gecompromitteerde accounts in kwestie nog geen berichten hebben geplaatst.