Bugs in Cisco Webex Meetings gebruikt voor ongeautoriseerde toegang

Verschillende bugs in Cisco Webex Meetings zijn bij 'gericht beveiligingsonderzoek' gebruikt om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot meeting-informatie en metadata van bepaalde klanten in een datacenter in Frankfurt, zo heeft Cisco bekendgemaakt. De problemen zijn inmiddels opgelost en een fix is op 28 mei wereldwijd uitgerold. Cisco laat in een security-advisory weten dat het begin mei verschillende bugs in Webex Meetings ontdekte die bij 'gericht beveiligingsonderzoek' zijn gebruikt om ongeautoriseerde toegang tot meeting-informatie en metadata te krijgen.

Daarbij waren volgens Cisco verschillende klanten het doelwit van wie de Webex-installatie werd gehost in het Cisco-datacenter in Frankfurt. De klanten waarbij er 'waarneembare pogingen' waren om toegang te krijgen tot hun meeting-informatie en medata zijn inmiddels ingelicht. Sinds de bugs zijn gepatcht zegt Cisco geen verdere pogingen te hebben gezien. Het netwerkbedrijf spreekt in de security-advisory niet van kwetsbaarheden en er zijn ook geen CVE-nummers toegekend. Details over de bugs zijn niet gegeven, alsmede de 'targeted security research activity' die Cisco in het bulletin noemt.