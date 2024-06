Wat kan ik tegen (aankomende) identiteitsfraude met een pakket doen?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Recent kreeg ik een pakketje bezorgd dat wel mijn adres, postcode en huisnummer had maar niet mijn naam. Een uur later kreeg mijn partner iemand aan de deur die “een typefout had gemaakt” met de postcode en het pakket graag mee wil nemen. Het pakket is meegegeven en daarna kregen we kriebels dat dit fraude is en wij dus claims kunnen verwachten. Hoe kunnen we daar wat tegen doen?

Antwoord: Dit klinkt inderdaad als een bekende werkwijze van fraudeurs. Je laat een pakketje bezorgen bij een bepaald adres, en gaat het daarna ophalen met de smoes van een typefout in huisnummer (21 versus 12) door de net-nieuwe bewoner verderop. Daarna blijkt dat het pakket op achterafbetaling of met gestolen creditcard is besteld, waarna de incasso bij het bezorgadres aanklopt en er op nummer 21 helemaal geen nieuwe bewoner blijkt.

Het formeel-juridische antwoord voor de gedupeerde op nummer 12 is natuurlijk: ik heb niets besteld, mijn naam staat ook niet op de bestelling dus hier heb ik niets mee te maken. Of de winkel daar direct in meegaat, is echter de vraag. Die ziet een aangekomen pakket op nummer 12 en een openstaande rekening. Enige vasthoudendheid is dus wel belangrijk.

Soms zegt een afzender pas in te binden als je aangifte doet. Bij kwijtgeraakte bestellingen is dat onzin; jij als niet-ontvanger van zo’n bestelling bent geen slachtoffer van wat dan ook, dus hoef je geen aangifte te doen. Winkels eisen dit dan omdat ze denken dat oplichters (pakket wel gehad, liegen van niet, geld terug krijgen) geen valse aangifte durven te doen.

Bij deze specifieke truc kun je jezelf als ontvanger van zo’n pakket wel zien als slachtoffer, en wel van het misdrijf oplichting. Iemand troggelde jou een pakket af onder valse voorwendselen. Identiteitsfraude is het niet, want de pakketten vermelden eigenlijk nooit de werkelijke naam van de bewoner (dan werkt de truc immers niet).

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.