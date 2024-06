CDA wil verbod van 'datastofzuiger' Temu op werktelefoons van ambtenaren

Het CDA heeft demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken gevraagd om de app van webwinkel en 'datastofzuiger' Temu op de werktelefoons van ambtenaren te verbieden. Daarnaast wil de partij dat de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek naar Temu uitvoert. Aanleiding is berichtgeving dat toezicht op webwinkels zoals Temu ontbreekt en de app allerlei gegevens van gebruikers verzamelt. "Temu moet getemd worden", zo stelde de Consumentenbond vorige maand nog.

"Wat is uw reactie op de zorgen over de inbreuk op privacy door met name de app van Temu, zoals bijvoorbeeld blijkt uit onderzoek door de Belgische VRT? Bent u bereid om de Autoriteit Persoonsgegevens te vragen hier onderzoek naar te doen?" vragen CDA-Kamerleden Inge van Dijk en Krul aan de minister. "Deelt u de mening dat de app van Temu mogelijk een nog grotere ‘datastofzuiger’ is dan TikTok?", zo willen de twee Kamerleden verder weten.

Van Dijk en Krul vragen de minister vervolgens om een verbod van de Temu-app op de werktelefoons van ambtenaren, net zoals met TikTok het geval is. "Wilt u ervoor zorgen dat de app van Temu net als TikTok niet meer gebruikt kan worden op werktelefoons van Rijksambtenaren?" De minister heeft drie weken om met een reactie te komen.