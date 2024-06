PostNL komt met anti-phishingcode om phishingmails te herkennen

PostNL heeft een anti-phishingcode geïntroduceerd waarmee klanten phishingmails kunnen herkennen. Klanten moeten de code zelf bedenken en zullen die vervolgens in elke e-mail van PostNL terugzien. "Zo zie je direct of een mail écht van PostNL is", aldus het bedrijf. De code is een zelfbedacht woord of een korte zin die via het PostNL-account is in te stellen.

"Dat kan van alles zijn: de naam van een huisdier, een favoriet gerecht, een vakantiebestemming of een leuke herinnering. Ze zien dit woord of deze zin dan bovenaan elke mail van PostNL staan. Zo herkennen ze heel makkelijk dat de mail écht van PostNL is, en dus betrouwbaar", legt het bedrijf uit. PostNL stelt dat phishingmails steeds echter lijken, waardoor mensen ook aan berichten van PostNL kunnen gaan twijfelen.

"PostNL is een van de eerste grote bedrijven die de anti-phishingcode introduceert. Met deze slimme oplossing bevorderen we de betrouwbaarheid en veiligheid van onze communicatie. Daarmee beschermen we onze klanten en hun gegevens", zo stelt Lex Overmars, directeur consument bij PostNL.