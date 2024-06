FBI heeft 7.000 decryptiesleutels van Lockbit-ransomware in handen

De FBI heeft meer dan zevenduizend decryptiesleutels van de Lockbit-ransomware in handen waarmee getroffen organisaties hun gegevens kunnen ontsleutelen. Dat maakte Bryan Vorndran van de FBI tijdens een conferentie in de VS over cybersecurity bekend. In februari van dit jaar wisten politiediensten tijdens een internationale operatie verschillende servers van de Lockbit-ransomwaregroep in beslag te nemen.

Volgens Vondran zijn wereldwijd meer dan 2400 aanvallen uitgevoerd waarbij vervolgens de Lockbit-ransomware werd gebruikt. "Wat voor miljarden dollars schade bij slachtoffers zorgde." Vondran voegde toe dat de FBI bekende slachtoffers van de Lockbit-ransomware benadert. "We hebben nu meer dan zevenduizend decryptiesleutels en kunnen slachtoffers helpen om hun data terug te krijgen en weer online te komen." Getroffen organisaties kunnen daarnaast zelf contact met de FBI opnemen.

Vondran merkte tevens op dat het belangrijk is dat organisaties basale beveiligingsmaatregelen nemen. "Algemeen bekende cybersecurity practices, waaronder multifactorauthenticatie en wachtwoordbeheer, effectieve logging en logbeheer, vulnerability- en patchmanagement en het hebben van air-gapped, versleutelde en actuele back-ups, moeten overal in de organisatie worden toegepast."