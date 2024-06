TechCrunch: inloggegevens honderden Snowflake-klanten staan op internet

Inloggegevens van honderden Snowflake-klanten staan op internet, zo stelt TechCrunch op basis van eigen onderzoek. Snowflake biedt een cloudplatform voor de opslag van data, waar allerlei grote bedrijven gebruik van maken. Vorige week claimden criminelen de gegevens van 560 miljoen Ticketmaster-klanten en 30 miljoen Santander-klanten in handen te hebben.

Securitybedrijf Hudson Rock liet in een inmiddels verwijderde blogposting weten dat de gegevens bij Snowflake waren gestolen, maar dit is nog altijd niet bevestigd. Wel waarschuwde de Australische overheid dat criminelen op de Snowflake-accounts van verschillende bedrijven hadden ingebroken. Snowflake liet weten dat verschillende accounts van klanten inderdaad waren gecompromitteerd, maar dat dit mogelijk was doordat de inloggegevens van deze klanten waren gestolen en er geen gebruik van multifactorauthenticatie (MFA) werd gemaakt.

TechCrunch stelt dat het op internet meer dan vijfhonderd inloggegevens van Snowflake-klanten heeft aangetroffen. Het gaat om gebruikersnamen en wachtwoorden, alsmede de inlogpagina van de bijbehorende Snowflake-omgeving. De website merkt op dat het de inloggegevens niet heeft getest. Wel kon TechCrunch bevestigen dat de Snowflake-omgevingen overeenkwamen met de bedrijven van wie de inloggegevens van medewerkers zijn gecompromitteerd.

De inloggegevens zouden zijn gestolen door "infostealing" malware die allerlei inloggegevens van systemen steelt. Wanneer er geen MFA wordt gebruikt kunnen aanvallers zo meteen op een account inloggen. "Onder Snowflake's gedeeld verantwoordelijkheidsmodel, zijn klanten verantwoordelijk voor het inschakelen van MFA voor hun gebruikers", zo laat het bedrijf tegenover TechCrunch weten.

"Het is duidelijk dat Snowflake een deel van de verantwoordelijkheid draagt voor het niet verplichten van gebruikers om de beveiligingsmaatregelen in te schakelen en moet nu samen met klanten de gevolgen dragen", reageert TechCrunch hierop. Eerder uitte de Britse beveiligingsonderzoeker Kevin Beaumont kritiek op het inschakelen van MFA binnen Snowflake.