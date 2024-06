UWV meldde dit jaar 200 datalekken: vooral verkeerd geadresseerde post

De UWV heeft in de eerste drie maanden van dit jaar tweehonderd datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Vooral verkeerd geadresseerde post is een bron van datalekken, zo staat in de 'Stand van uitvoering sociale zekerheid juni 2024' die demissionair minister Van Gennip van Social Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer stuurde.

"Bij UWV hebben zich 203 datalekken voorgedaan die bij de AP zijn gemeld. In vrijwel alle gevallen betrof het datalekken met persoonsgegevens van één persoon waarbij de mogelijke risico’s beperkt zijn, bijvoorbeeld een verkeerd geadresseerde brief", aldus het rapport. "Veelal ontvangt UWV de verkeerd geadresseerde post al dan niet geopend retour."

Bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) deden zich 610 datalekken voor met een beperkte impact. Drie datalekken werden bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. "In het afgelopen jaar is er door de SVB geïnvesteerd in het bewustzijn onder medewerkers om signalen van datalekken op te vangen. Daardoor zijn medewerkers beter toegerust om signalen via klanten te herkennen en te registeren. Hierdoor is het totaal aantal datalekken hoger dan in vorige jaren", zo legt het rapport uit.