UWV eerder dit jaar getroffen door inbraak op commercieel videoplatform

Het UWV is eerder dit jaar getroffen door een inbraak op een commercieel videoplatform waar het gebruik van maakt en waarbij de gegevens van honderden personen mogelijk zijn gelekt. Dat staat in de Stand van uitvoering sociale zekerheid juni 2024 waarin de Tweede Kamer wordt geïnformeerd over ontwikkelingen in de uitvoering van de sociale zekerheid (pdf).

"Eind februari heeft er een hack plaatsgevonden van een commercieel video-platform. UWV gebruikt het getroffen platform voor het voeren van videogesprekken met cliënten in het buitenland", zo staat in het document vermeld. Volgens de uitkeringsinstantie valt niet uit te sluiten dat bij de inbraak logbestanden in handen van de aanvallers zijn gekomen. In deze logbestanden stonden persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres, van 378 cliënten, een aantal ingehuurde tolken en medewerkers van UWV.

Na ontdekking van de inbraak heeft de niet nader genoemde leverancier het videoplatform afgesloten en een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gemeld. Het UWV heeft daarna zelf een voorlopige melding gedaan bij de AP. Vervolgens zijn nagenoeg alle gedupeerde personen per e-mail ingelicht en is de melding bij de privacytoezichthouder definitief gemaakt.