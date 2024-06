Van Huffelen: generatieve AI kan tot fundamentele verandering leiden

Generatieve AI kan tot fundamentele verandering leiden en dat vraagt om proactieve stappen, zo stelt demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering. De bewindsvrouw stuurde de Tweede Kamer een overzicht van allerlei toezeggingen en moties op het gebied van AI en algoritmes (pdf).

"Het kabinet constateert dat generatieve AI tot fundamentele verandering kan leiden en dat dit vraagt om proactieve stappen", aldus de staatssecretaris. Ze wijst vervolgens naar de onlangs verschenen overheidsbrede visie op generatieve AI. Daarin is als voorlopig standpunt ingenomen dat het gebruik van generatieve AI wordt toegestaan, zolang deze voldoet aan geldende wet- en regelgeving.

Daarnaast gaat het kabinet volgens Van Huffelen de 'maatschappelijke dialoog' over het onderwerp verder stimuleren, waarbij de vraag centraal staat in hoeverre de mens controle heeft over AI. Afsluitend stelt de staatssecretaris dat AI een systeemtechnologie is met mogelijk een grote impact op alle domeinen en sectoren van de samenleving. Daarbij kijkt ze naar de mogelijkheden van een jaarlijkse AI-monitor om zo de Tweede Kamer over de laatste AI-ontwikkelingen te informeren.