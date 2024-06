Schneier: verwachting van privacy wordt met elke generatie minder

De expert merkt op dat het tijd is voor een holistisch perspectief en baselines niet meer met elkaar vergeleken moeten worden. "We moeten kijken wat een gezond technologisch ecosysteem is: één die de privacyrechten van mensen respecteert en tegelijkertijd bedrijven de kosten laat terugverdienen voor de diensten die ze bieden."

Ja, dit is wat er gebeurt: de normalisering van privacy-schending door middel van het normaliseren van lage-privacy-verwachtingen. Hierbij schuift ook de interpretatie van de wet mee op naar beneden. Bijvoorbeeld wat door rechters als "proportioneel" wordt ervaren. Wat twintig of dertig jaar geleden "disproportioneel" zou zijn gevonden, daar worden nu de schouders over opgehaald. Bijvoorbeeld als het gaat om camerabewaking of massasurveillance via internet.Wat de expert met een "holistisch" perspectief bedoelt, is me niet helemaal duidelijk. Waar hij de mist in gaat, is als hij suggereert dat "het respecteren van privacy" altijd tegelijk kan met "bedrijven de kosten laten terugverdienen voor de diensten die ze bieden." Sommige diensten kunnen in digitale vorm alleen rendabel worden gemaakt door middel van privacy-schending.Van belang is daarom dat de overheid met wetgeving verplicht stelt dat ESSENTIËLE diensten nooit op zo'n manier geleverd mogen worden dat dit burgers dwingt of dringt tot het accepteren van privacy-schending. Te denken valt aan:-- betalingen doen voor voedsel en andere huishoudelijke benodigdheden (moet altijd kunnen met privacy-vriendelijk contant geld);-- betalingen doen voor cultuur (bijv. bioscoopbezoek, aanschaffen boeken) of horecabezoek;-- het afnemen van water en energie (bijv. elektriciteit), waarbij aan mensen geen "slimme" meter mag worden opgedrongen, en ook niet een meter waarvan het onduidelijk is of die op afstand alsnog kan worden aangezet via een communicatiemodule waarvan de klant niet op de hoogte is.-- een vervoerbewijs aanschaffen voor het OV, of het uitvoeren van controle op reizigers dat die een geldig vervoerbewijs hebben;-- bezoek aan een stad (camerabewaking is nu op veel plekken disproportioneel, waarschijnlijk vind er al veel geautomatiseerde gezichtsherkenning plaats);-- het parkeren van een auto;-- het deponeren van regulier huisafval;-- stemmen bij verkiezingen;-- contact opnemen met een krant of journalist om een misstand te melden-- communicatie via telefoon en internet (geen massasurveillance meer van niet-verdachte burgers);-- behandeling door een arts (huisarts of specialist).Etc.Recentelijk zag ik op verschillende treinstations (eigendom van NS en in het buitenland) dat de toiletten niet meer toegankelijk waren voor mensen die alleen met contant geld willen betalen. Je moet je dus via een pinbetaling traceerbaar identificeren om nog je behoefte te mogen doen op die stations. Dat is disproportioneel en getuigt van minachting voor burgers. Toiletten op treinstations zijn publieke dienstverlening en moeten dus met privacy toegankelijk blijven.M.J.