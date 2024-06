EFF: telefoon en laptop moeten geen afluisterapparatuur voor overheden zijn

Telefoons en laptops moeten voor gebruikers werken en geen afluisterapparatuur voor overheden zijn, aldus de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. De organisatie is fel tegen het plan van EU-voorzitter België om chatcontrole in Europa in te voeren, waarbij alle chatberichten van Europeanen worden gecontroleerd. Wie niet met de controle akkoord gaat kan foto's, video's en url's meer via zijn chatapp versturen.

"We verwerpen massa-scanning als middel voor de openbare veiligheid. Telefoons en laptops moeten voor de gebruiker werken van wie ze zijn, niet als 'afluisterapparatuur in onze zakken' fungeren, in dienst van overheden, zowel buitenlands als binnenlands. Afluisteren door overheden in de naam van misdaadbestrijding moet altijd gericht, strikt afgebakend zijn en worden onderworpen aan gerechtelijk toezicht", zo laat de EFF weten.

Het Belgisch voorstel zou chatdiensten verplichten om door de overheid goedgekeurde software toe te voegen, waarmee de autoriteiten vervolgens de berichten kunnen controleren. Iets wat in strijd met het recht op een online privégesprek is, gaat de EFF verder. "Het voorstel van voorzitter België is de zoveelste in een reeks pogingen van overheden om dit basale mensenrechtenconcept te omzeilen. Nu details steeds breder bekend worden, zal dit enorme onpopulaire spionage-idee niet alleen door de EFF en andere ngo's worden verworpen, maar ook door kiezers in de EU en daarbuiten."