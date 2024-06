Microsoft schakelt omstreden Recall-feature Windows niet standaard in

Microsoft schakelt de omstreden Recall-feature in Windows niet standaard in. Eerder hadden critici de feature al als een 'privacynachtmerrie' en beveiligingsrisico bestempeld en had de Britse privacytoezichthouder Microsoft om meer informatie gevraagd. Recall is een nieuwe 'AI-feature' van Microsoft, waarbij continu screenshots van het scherm van gebruikers worden gemaakt.

Op een systeem met een harde schijf van 256 gigabyte zal Recall standaard 25 gigabyte gebruiken voor de opslag van afbeeldingen, wat neerkomt op drie maanden aan 'snapshots'. Microsoft omschrijft het als een 'fotografisch geheugen'. "In essentie is het een keylogger die als feature in Windows wordt ingebakken", zo stelde de Britse beveiligingsexpert Kevin Beaumont eerder. "Microsoft is bezig met het uitvinden van een nieuwe security-nachtmerrie die van Copilot gebruikmaakt, wat zonder twijfel tot meer fraude voor consumenten en andere problemen voor bedrijven leidt."

Microsoft laat nu weten dat het na 'feedback' van klanten heeft besloten om de feature opt-in in plaats van opt-out te maken. "We hebben duidelijke signalen ontvangen dat we het eenvoudiger voor mensen kunnen maken om Recall op hun Copilot+ PC in te schakelen en privacy- en securitywaarborgen te verbeteren", aldus het techbedrijf. Wanneer gebruikers er niet proactief voor kiezen om Recall in te schakelen, zal het standaard uitgeschakeld staan, aldus Microsoft.

Verder wordt Windows Hello enrollment verplicht om Recall in te schakelen, alsmede 'proof of presence' om de Recall-tijdslijn te bekijken en doorzoeken. Ten derde zullen Recall-snapshots alleen zijn te ontsleutelen als de gebruiker zich authenticeert en is de zoekindexdatabase versleuteld. "Zou het zijn uitgebracht zoals gepland, dan zou het een ramp zijn geweest", aldus Beaumont. "Het had nooit standaard moeten zijn ingeschakeld."