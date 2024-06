LastPass: urenlange storing veroorzaakt door update Chrome-extensie

Gebruikers van LastPass konden gisteren vanwege een storing bijna twaalf uur lang niet op de wachtwoordmanager inloggen, wat voor veel boze reacties zorgde. LastPass biedt een wachtwoordmanager die in de cloud draait en door de storing konden gebruikers niet bij opgeslagen inloggegevens. Bij het inloggen op hun wachtwoordkluis kregen gebruikers met een 'time out' foutmelding te maken.

In een verklaring op de eigen statuspagina en X meldt LastPass dat een eerder uitgebrachte update voor de Chrome-extensie van de wachtwoordmanager voor problemen bij de backend-infrastructuur zorgde. Na ontdekking van het probleem kwam LastPass met een oplossing en laat nu weten dat alle systemen weer normaal werken. "We blijven de service het hele weekend actief monitoren voordat we dit incident op 'opgelost' zetten", aldus LastPass.