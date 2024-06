Problemen met stemcomputers zorgden voor wachtrijen in België

Tijdens de EU-verkiezingen in België waren er tal van problemen met stemcomputers en computers van voorzitters, wat bij sommige stembureaus voor wachtrijen zorgde die tot wel twee uur opliepen. Dat laten Belgische media weten. Zo waren er in Brussel technische problemen, bij dertien computers van de voorzitters en bij 28 stemcomputers.

Bij de opening van de stembureaus deden er zich problemen voor bij 174 van de 25.000 stemcomputers, en bij 55 van de 4.207 computers van de voorzitters. Problemen werden gemeld in onder meer Sint-Genesius-Rode, Kortrijk, Alveringem, Machelen, Ruisbroek, Hasselt en Gent. Hierdoor moesten mensen die wilden stemmen langer wachten, zo meldt Het Nieuwsblad. Bij één stembureau was er een probleem met de aangeleverde usb-sticks.

"Momenteel zijn onze technici op pad om de laatste problemen zo snel mogelijk te verhelpen. In gemeenten waar het stembureau nog steeds niet opgestart is, worden burgers gevraagd om later terug te keren om in een naburig stembureau te stemmen", zo liet een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken gisteren weten.

In Kortrijk ontstond door computerproblemen een lange wachtrij bij een stembureau. Kiezers werden eerst gevraagd terug naar huis te gaan en in de namiddag terug te komen. Uiteindelijk werden de problemen opgelost en kon er toch worden gestemd. In Beveren, deelgemeente van Roeselare, stonden er lange wachtrijen door problemen met stemcomputers.

"Ik kreeg de vraag waarom we niet gewoon op papier zijn blijven stemmen. Maar dit was gewoon brute pech. Mensen stelden me ook de vraag waarom we niet meer stemcomputers ter beschikking kregen. Daar hebben we geen zeggenschap in. We zullen de komende dagen navragen wat de mogelijkheden zijn", aldus een wethouder van de gemeente Sint-Genesius-Rode. "Toch vind ik dat de eerste keer elektronisch stemmen niet slecht is verlopen. Ik heb geen spijt dat we zijn overgeschakeld. Het tellen gaat alvast véél vlotter verlopen dan vroeger", aldus de burgemeester van de gemeente.