Piratenpartij en tegenstander chatcontrole verdwijnt uit Europarlement

Dinsdag 11 juni heeft de Eerste Kamer het laatste woord over de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS). Komt die wet erdoor, dan krijgt de overheid vergaande vrijheid om van burgers gegevens te verzamelen, te analyseren en te delen.

Jammer dat mijn stem voor de piraten/groenen te weinig heeft opgeleverd. Gelukkig wordt Hongarije per 1 juli voorzitter van de EC - Orban schijnt iets met mensenrechten te hebben. Maar ook in ons land loopt alles op rolletjes:Yesilgöz: Think of the children!Caroline: Think of the chicken!(uhh pigs, https://pigbusiness.nl/bron/caroline-van-der-plas/ M.b.t. privacy: Bert Hubert verwees eerder vanochtend ( https://mastodon.nl/@bert_hubert/112590652094315251 ) naar een artikel van Follow the Money: https://www.ftm.nl/artikelen/wet-gegevensverwerking-schaadt-privacy , daaruit:Dat artikel kun je ook -onbetaald- lezen door die link in het tweede (zwart omrande) veld in https://archive.is te plakken (maar, als je geen blocker gebruikt, wordt er dan wel Javascript uitgevoerd vanaf).