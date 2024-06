VVD vraagt minister om risico's van AI voor de samenleving aan te pakken

De VVD heeft demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken gevraagd om de risico's van generatieve en specifieke AI voor de samenleving aan te pakken. Aanleiding is een open brief van huidige en voormalige medewerkers van Open AI en Google Deepmind, waarin wordt gesteld dat toezicht bij AI-bedrijven tekort schiet en klokkenluiders beter moeten worden beschermd.

"Welke mogelijkheden zijn er in afwachting van de volledige inwerkingtreding van de AI-Act om de negatieve risico’s van AI op de samenleving te mitigeren? Zijn er mogelijkheden om op te treden tegen activiteiten en handelingen die nu formeel nog niet als illegaal bestempeld zijn onder de AI-Act, maar dat wel gaan zijn zodra de volledige AI-Act in werking zal treden?", wil VVD-Kamerlid Rajkowski weten.

Adriaansens moet ook duidelijk maken wat er nu al wordt gedaan om te voorkomen dat (de toepassing van) generatieve en specifieke AI gevaarlijk wordt. "Deelt de minister de mening dat het belangrijk is om niet te wachten op de AI-Act en nu al stappen te ondernemen, gezien de snelle ontwikkelingen als het gaat om (de toepassing van) verschillende soorten AI? Welke maatregelen neemt de minister hiervoor?", vraagt Rajkowski verder.

Afsluitend moet de minister laten weten of ze bereid is om samen met Europese collega’s in gesprek te gaan met de Europese Commissie over hoe er op korte termijn gezorgd kan worden dat OpenAI openheid geeft over een aantal zaken. "Om zo misbruik van kunstmatige intelligentie en andere onwenselijke effecten kunnen mitigeren? Zo nee, waarom niet?", besluit het VVD-Kamerlid. Adriaansens heeft drie weken om met een reactie te komen.