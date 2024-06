Apple kondigt nieuwe Passwords-app aan voor macOS, iOS en iPadOS

Apple heeft tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie WWDC een nieuwe Passwords-app voor macOS, iOS en iPadOS aangekondigd waarmee gebruikers hun wachtwoorden op meer apparaten kunnen synchroniseren. "De nieuwe Passwords-app maakt het eenvoudiger voor gebruikers om wachtwoorden, passkeys, wifi-wachtwoorden en tweefactorauthenticatiecodes die veilig in Keychain zijn opgeslagen te benaderen", aldus Apple.

De nieuwe Passwords-app waarschuwt gebruikers ook voor zwakheden met hun wachtwoorden, zoals eenvoudig te raden wachtwoorden, wachtwoorden die meerdere keren zijn gebruikt of in bekende datalekken voorkomen. De nieuwe Passwords-app komt later dit jaar beschikbaar voor iPad, iPhone, Mac en Apple Vision Pro. Voor Windowsgebruikers zal die onderdeel van iCloud voor Windows worden. Via de app kunnen gebruikers hun wachtwoorden over deze apparaten synchroniseren.