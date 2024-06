Minister: 'intelligente snelheidsassistentie' in auto's verzamelt geen data

De 'intelligente snelheidsassistentie' in auto's die vanaf 7 juli dit jaar voor elke nieuw geregistreerde auto verplicht wordt verzamelt geen data, zo stelt demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in een reactie op Kamervragen van de VVD. De Intelligent speed assistance (ISA) vergelijkt de rijsnelheid met de ter plaatse geldende snelheidslimiet.

Afhankelijk van de gekozen implementatie kan het systeem een waarschuwing aan de automobilist geven of snelheidsovertredingen fysiek onmogelijk maken. De variant die per 7 juli verplicht wordt is de waarschuwende variant waarbij de bestuurder altijd zelf de snelheid van de auto kan blijven bepalen, laat Harbers weten. Het systeem is al verplicht aanwezig in auto’s die na 6 juni 2022 op de markt zijn gekomen. Volgende maand geldt dat ook voor nieuw geregistreerde auto's.

"Blijven de data die worden verzameld door de ISA eigendom van de automobilist?", wilde VVD-Kamerlid Veltman weten. "ISA is een systeem dat de, op dat moment gereden snelheid vergelijkt met de lokaal geldende snelheidslimiet. Het systeem legt deze data niet vast en deelt deze ook niet. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt", reageert de minister (pdf).

Veltman vroeg verder of geregeld is dat data van de automobilist alleen kan worden gebruikt door de Europese Unie (EU), autofabrikanten of andere bedrijven als de automobilist hiervoor expliciet toegang heeft verleend. "Het algemene uitgangspunt is dat de zeggenschap over data die door een voertuig gegenereerd wordt bij de eigenaar van het voertuig ligt", antwoordt Harbers. De bewindsman voegt toe dat in het geval van persoonsgegevens die alleen mogen worden verwerkt als hier een grondslag voor is.