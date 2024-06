Biometrische terminals kwetsbaar voor SQL-injection in QR-code

Verschillende biometrische terminals van fabrikant ZkTeco, die onder verschillende namen worden aangeboden, bevatten een kwetsbaarheid waardoor een aanvaller via een malafide QR-code SQL-injection kan uitvoeren om zo als een geldige gebruiker in te loggen. Dat laat antivirusbedrijf Kaspersky weten dat het probleem ontdekte. Er lijken vooralsnog geen updates voor het probleem te zijn.

De biometrische terminals van ZkTeco, waaronder de ZkTeco ProFace X, Smartec ST-FR043 en Smartec ST-FR041ME, worden gebruikt voor het identificeren van personen. Dit wordt gedaan aan de hand van biometrische kenmerken, zoals vingerafdruk, stem, gezichtseigenschappen of iris. Onderzoekers van Kaspersky vonden in totaal 24 kwetsbaarheden in de apparatuur, waardoor een aanvaller die kan compromitteren.

Het meest opvallende beveiligingslek is CVE-2023-3938, waardoor SQL-injection mogelijk is. De biometrische terminal biedt ook de mogelijkheid om QR-codes te scannen. De onderzoekers vonden een manier hoe ze via een QR-code SQL-injection op de biometrische terminal kunnen uitvoeren. "De kwetsbare functie in de library gebruikt data van de QR-code als een string in de SQL-query om velden van de database op te vragen. Een aanvaller kan de SQL-code embedden en zo data van gebruikers uit de database halen en zich zo authenticeren", aldus de uitleg van het probleem.

Verder bleek dat bij het scannen van een QR-code met 1 KB aan data of meer het apparaat een 'emergency reboot' doet. Uit onderzoek naar de code van de biometrische terminal bleek dat QR-codes maximaal 20 bytes aan data mogen bevatten. Op de website van ZkTeco wordt geen melding van de kwetsbaarheden gemaakt. Kaspersky adviseert gebruikers om updates te installeren als die beschikbaar komen.