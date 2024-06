VO-raad vernieuwt normenkader privacy en informatiebeveiliging scholen

De VO-raad heeft het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy vernieuwd, waarin de minimale eisen voor digitaal veilig onderwijs staan en de omgang met privacygerelateerde zaken. Het normenkader moet schoolorganisaties handvatten geven om zich te beschermen tegen actuele digitale dreigingen in het funderend onderwijs, zoals datalekken en cyberaanvallen.

"Digitaal veilig onderwijs. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Met de toenemende digitalisering in het onderwijs, nemen ook de dreigingen en privacyrisico’s toe. Een datalek, ransomware of cyberaanval kan ervoor zorgen dat gegevens van leerlingen, ouders en medewerkers op straat komen te liggen én dat je systemen platliggen, waardoor lessen niet kunnen doorgaan", zo laat de pagina van het nieuwe normenkader weten.

Begin vorig jaar werd de eerste versie van het normenkader gepubliceerd. De vernieuwde versie is meer toegespitst op het onderwijs, gebruiksvriendelijker gemaakt en doorzoekbaar, aldus de VO-raad. Het onderdeel informatiebeveiliging bestaat uit 69 normen, het onderdeel privacy telt 25 normen. Voor informatiebeveiliging gaat het dan om zaken als risicomanagement, bestuur, configuratiemanagement en ketenbeheer. De privacynormen richten zich op zaken als het melden van datalekken en beveiliging van persoonsgegevens. Het normenkader is een initiatief van het ministerie van OCW, Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en de VO-raad.