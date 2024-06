Criminelen gebruiken nieuw PHP-lek voor ransomware-aanvallen

Criminelen maken gebruik van een nieuwe PHP-kwetsbaarheid voor het uitvoeren van ransomware-aanvallen, zo meldt securitybedrijf Imperva. Het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2024-4577, bevindt zich in de Windowsversies van PHP. Via de kwetsbaarheid kan een aanvaller willekeurige code op servers uitvoeren waar PHP in de CGI-mode draait en de Chinese of Japanse taal is ingesteld. De onderzoekers die het beveiligingslek vonden waarschuwden dat Windowssystemen waarvoor een andere taal is ingesteld mogelijk ook risico lopen.

De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. Vorige week verschenen er nieuwe PHP-versies waarin het beveiligingslek is verholpen. Kort na het uitkomen van de updates verscheen proof-of-concept exploitcode online, gevolgd door actief misbruik. Securitybedrijf Wiz claimt dat 34 procent van de cloudomgevingen Windowssystemen met kwetsbare PHP-versies heeft draaien.

Securitybedrijf Censys meldt dat er bijna 459.000 mogelijk kwetsbare PHP-installaties op internet zijn te vinden. Dit is volgens het bedrijf een overschatting, omdat het niet kan detecteren wanneer de CGI-mode is ingeschakeld. De meeste kwetsbare systemen bevinden zich in de Verenigde Staten, gevolgd door Duitsland.