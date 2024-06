Microsoft komt met updates voor kritiek 'wormable' Windows-lek

Tijdens de patchdinsdag van juni heeft Microsoft updates voor 49 kwetsbaarheden uitgebracht, waaronder één lek waar een computerworm misbruik van zou kunnen maken. Dit is alleen mogelijk op systemen waarop Microsoft Message Queuing (MSMQ) staat ingeschakeld, wat standaard niet het geval is.

De kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2024-30080, laat een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand code op kwetsbare systemen uitvoeren. Het versturen van een speciaal geprepareerd MSMQ-pakket naar een MSMQ-server is hiervoor voldoende. Microsoft Message Queuing is een message protocol waardoor applicaties die op verschillende servers/processen draaien veilig met elkaar kunnen communiceren. Beheerders en gebruikers kunnen dit onderdeel via het Configuratiescherm toevoegen.

Dustin Childs van securitybedrijf ZDI waarschuwt dat een computerworm de kwetsbaarheid kan misbruiken om zich automatisch via servers te verspreiden waarop MSMQ staat ingeschakeld. Volgens Childs zijn er vermoedelijk niet veel Windowssystemen die aan de vereiste voorwaarden voor misbruik voldoen, maar is het verstandig dat organisaties controleren of TCP-poort 1801 niet vanaf het internet bereikbaar is. Dit is de poort waar MSMQ gebruik van maakt.

De updates voor het beveiligingslek, beschikbaar voor Windows Server 2008 (R2), Windows Server 2012 (R2), Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 10 en Windows 11, zullen op de meeste systemen automatisch worden geïnstalleerd.