Politie implementeert standaard die geverifieerde logo's in e-mailclients toont

De politie heeft als één van de eerste overheidsinstellingen BIMI geïmplementeerd, een e-mailstandaard die geverifieerde logo's in ondersteunende e-mailclients toont. BIMI staat voor Brand Indicators for Message Identification en is een in 2020 geïntroduceerde standaard die het mogelijk maakt om het geverifieerde logo van een organisatie te laten zien in de mailbox van de ontvanger.

Hiervoor moet de organisatie een txt-record in de dns van het betreffende domein opnemen. Daarmee kan een svg-bestand worden opgegeven dat als logo wordt weergegeven. De ontvangende mailprovider verifieert de e-mail en kan vervolgens het opgegeven logo aan gebruikers weergeven. BIMI wordt alleen getoond wanneer de betreffende organisatie ook gebruikmaakt van DMARC. Dit is een protocol dat gespoofte e-mails moet detecteren en voorkomen en wordt boven twee andere standaarden gebruikt, namelijk Sender Policy Framework (SPF) and DomainKeys Identified Mail (DKIM).

"Voor de Politie is het van maatschappelijk belang dat de communicatie met de Politie veilig, integer en zichtbaar is. En dat wij als organisatie het maximale doen om dit te handhaven", zegt Peter Gelhard van de politie tegenover SIDN. Volgens Gelhard is de politie voor zover hij weet naast de Belastingdienst de enige overheidsorganisatie die BIMI al geïmplementeerd heeft. De acceptatie van BIMI verschilt per mailprovider. Zo accepteert Google het wel, maar Microsoft alleen voor Dynamics 365 en niet voor Exchange en andere producten.

De standaard vereist ook een Verified Mark Certificate (VMC), een certificaat van echtheid dat bevestigt dat het logo daadwerkelijk van de organisatie is. Het logo moet ook een geregistreerd beeldmerk zijn. Een andere drempel is dat niet ieder logo geschikt is. Zo past een langgerekt beeldmerk niet in de cirkelvormige logoruimte van veel mailproviders. Critici stellen dat BIMI vooral belangrijk voor marketeers is. De standaard is bedacht door Google, alsmede Mailchimp, SendGrid, Fastmail, Proofpoint, Validity, Valimail en Yahoo.