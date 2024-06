Datahandelaar stopt met verkoop van rijgedrag aan autoverzekeraars

De grote Amerikaanse datahandelaar Verisk is gestopt met de verkoop van het rijgedrag aan autoverzekeraars, die dat voor de berekening van de premie gebruikten. Een andere grote datahandelaar, LexisNexis Risk Solutions, gaat hier wel mee door. Verisk ontving rijgegevens van voertuigen gemaakt door General Motors, Honda en Hyundai. Vervolgens werden op basis van deze data rapporten gemaakt en verstrekt aan verzekeringsmaatschappijen.

in een reactie tegenover Privacy4Cars stelt Verisk dat het deze data niet meer ontvangt van autofabrikanten en de datarapporten ook niet meer aan autoverzekeraars verstrekt. The Record laat weten dat LexisNexis Risk Solutions de data wel aan verzekeraars blijft verstrekken. In maart meldde The New York Times dat autofabrikanten gegevens over het rijgedrag van bestuurders delen met verzekeringsmaatschappijen wat tot hogere premies leidt.

"Autofabrikanten hebben gegevens over het rijgedrag van miljoenen mensen aan de verzekeringsindustrie verkocht. In het geval van General Motors werden bestuurders niet geïnformeerd, en het volgen zorgde ervoor dat verzekeraars voor sommigen van hen een hogere premie rekende", aldus journalist Kashmir Hill, die het nieuws naar buiten bracht. Ze kwam daarna met een ander artikel waarin ze stelt dat General Motors miljoenen automobilisten misleidde om te worden bespioneerd.

Vorige week pleitte de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF dat autofabrikanten het rijgedrag niet aan datahandelaren of verzekeringsmaatschappijen moeten verkopen, tenzij ze daar expliciete toestemming van automobilisten voor hebben gekregen. De EFF kwam eerder al met een handleiding waarin werd uitgelegd wat bestuurders kunnen doen om het verzamelen en gebruiken van hun rijgegevens tegen te gaan.

De procureur-generaal van de Amerikaanse staat Texas kondigde vorige week aan een onderzoek te starten naar het verzamelen en verkopen van rijgegevens door autofabrikanten. "De technologie in moderne voertuigen laat fabrikanten miljoenen datapunten over automobilisten verzamelen", aldus de procureur-generaal. "Consumenten maken zich steeds meer zorgen dat hun rijgegevens aan verzekeringsmaatschappijen worden verstrekt, zonder dat ze dit weten of hier toestemming voor hebben gegeven."