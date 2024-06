Rechter veroordeelt drie gebruikers Genesis Market tot taakstraffen

De rechter heeft drie mannen uit Sneek, Leeuwarden en Kolham die actief waren op de Genesis Market veroordeeld tot taakstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen. Het Openbaar Ministerie had onvoorwaardelijke gevangenisstraffen geëist. De illegale online marktplaats werd vorig jaar tijdens een internationale politieoperatie uit de lucht gehaald.

Via Genesis Market werden inloggegevens, cookies en andere data van besmette computers aangeboden. Door middel van een aparte browser en browserplug-in die de Genesis Market had ontwikkeld was het voor afnemers mogelijk om met gestolen inloggegevens op allerlei diensten in te loggen. De gegevens werden in de vorm van zogenoemde ‘bots’ aangeboden.

De marktplaats beweerde dat zolang het toegang tot de besmette computer van een slachtoffer had, de gestolen data van het slachtoffer up-to-date werd gehouden, maar de gegevens ook werden doorgestuurd wanneer die een nieuw account aanmaakte. De man uit Kolham kocht 247 bots, de Leeuwarder 59 bots en de man uit Sneek 23 bots. Deze verdachte beschikte ook over een lijst met 12,5 miljoen inloggegevens.

Volgens de rechtbank is niet duidelijk geworden dat de mannen met de gestolen gegevens daadwerkelijk fraudeerden. Alleen de Leeuwarder dupeerde drie mensen en maakte 900 euro buit. De andere twee verdachten zouden de gegevens alleen hebben gekocht om die te willen hebben. Verder hield de rechter bij het vonnis rekening met de leeftijd, het strafblad en persoonlijke omstandigheden van de mannen, zo laat RTV Noord weten.