Kamer vraagt minister om opensource-alternatief voor Cisco Webex

De Tweede Kamer heeft demissionair ministers De Jonge van Binnenlandse Zaken en Ollongren van Defensie om een opensource-alternatief voor Cisco Webex gevraagd. Aanleiding is het recente Webex-datalek waardoor metadata van overheidsvergaderingen voor onbevoegden toegankelijk was. Wanneer iemand een videoconferentie via Webex aanmaakt wordt er een link gegenereerd. Het Duitse Zeit Online meldde dat deze meeting-url's opeenvolgend waren, waardoor het eenvoudig was om metadata van allerlei geplande of al gehouden vergaderingen te bekijken.

"Klopt de berichtgeving van Nieuwsuur dat de kwetsbaarheid in Cisco Webex bestond door de voorspelbaarheid van URLs? Wordt binnen de Rijksoverheid bij de implementatie van systemen standaard een controle uitgevoerd op de afwezigheid van dergelijke basale configuratiefouten?", vragen PVV-Kamerlid Valize, NSC-Kamerlid Six Dijkstra en VVD-Kamerlid Rajkowski.

De ministers moeten ook duidelijk maken of bewindspersonen en ambtenaren in de praktijk voldoende toegerust zijn om videogesprekken op het juiste rubriceringsniveau te voeren. "Hoe wordt hierop toegezien?", vragen de Kamerleden verder. Die willen ook weten wat voor soort gevoelige gesprekken wel via Cisco Webex gevoerd mogen worden, maar niet als ‘zeer vertrouwelijk’ worden beschouwd of Stg-gerubriceerd zijn.

De Jonge en Ollongren moeten ook duidelijkheid geven of via het datalek de vertrouwelijke identiteit van ambtenaren, waaronder medewerkers van de AIVD en MIVD, is gelekt. "Bent u het met ons eens dat dit incident, in combinatie met eerdere incidenten gerelateerd aan deze fabrikant, de noodzaak benadrukt voor een hogere mate van Nederlandse digitale autonomie op het gebied van het voeren van vertrouwelijke videogesprekken?", vragen Valize, Six Dijkstra en Rajkowski vervolgens.

Afsluitend willen de drie Kamerleden weten of de ministers bereid zijn een opensource-alternatief voor Cisco Webex te overwegen, en als dit niet het geval is, waarom niet. De Jonge en Ollongren hebben drie weken om met een reactie te komen.