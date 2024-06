SponsorBlock: YouTube experimenteert met server-side ad injection

YouTube experimenteert met server-side ad injection, waarbij advertenties direct in de videostream worden geïnjecteerd. Iets wat gevolgen heeft voor SponsorBlock en soortgelijke extensies, zo laat de ontwikkelaar van SponsorBlock weten. Via SponsorBlock kunnen gebruikers aangeven wanneer advertenties in een video verschijnen of oproepen om zich op het kanaal te abonneren.

Deze onderdelen zullen dan automatisch bij andere gebruikers van de extensie worden overslagen. De ontwikkelaar omschrijft SponsorBlock als een crowdsourced extensie voor het filteren van gesponsorde onderdelen. Door het injecteren van advertenties zijn eerder door gebruikers doorgegeven timestamps niet meer correct. Om vervuiling van de database met timestamps te voorkomen worden inzendingen nu geblokkeerd van gebruikers waar sprake is van server-side ad injection.

"De gebruikersinterface moet veranderen om links weer te geven, dus de data wanneer een advertentie plaatsvindt zou nog steeds ergens in de pagina vindbaar moeten zijn. Daarna is het gewoon wiskunde", aldus de ontwikkelaar, die hoopvol is over een oplossing. SponsorBlock telt meer dan 1,7 miljoen Chrome- , Edge- en Firefox-gebruikers.