Nieuwe kabinet krijgt geen minister voor Digitale Zaken

Het nieuwe kabinet krijgt geen minister van Digitale Zaken, terwijl BBB een dergelijke post wel in het verkiezingsprogramma had opgenomen. Experts en organisaties zijn teleurgesteld. "Dit is erg jammer en een gemiste kans”, zegt Rikky van Osch, voorzitter van het Adviescollege Ict-toetsing tegenover het AD. "Een minister heeft mandaat en doorzettingsmacht en kan daarmee meer maatregelen afdwingen. Dat is belangrijk, omdat de ict-problemen groot zijn."

Het Adviescollege had in januari van dit jaar een brief naar informateur Plasterk gestuurd waarin het pleitte voor een minister voor Digitale Zaken. "Een kabinet met een volledig toegewijde minister voor digitale zaken zal uitstralen dat het belang van digitalisering van de overheid zonder reserves wordt onderkend. Hiermee zal het ambitieuze ict’ers inspireren om mee te bouwen aan een sterke, wendbare en betrouwbare digitale overheid", aldus de brief.

Volgens het college is er sprake van zeer veel en van zeer complexe digitaliseringsactiviteiten bij de rijksoverheid. "Dat is omdat er vele belanghebbenden, gebruikers, gegevens, afhankelijkheden en functionaliteiten zijn. De betrouwbaarheidseisen zijn hoog en worden steeds hoger. Dat is niet voor niets: als er iets mis gaat, kan dat grote gevolgen hebben voor het persoonlijk leven van burgers. De overheid moet altijd verantwoording kunnen afleggen over wat ze doet of heeft gedaan – en ook waarom." Een minister voor Digitale Zaken zou de toekomstbestendigheid van ict bij de overheid bewaken, digitale innovatie stimuleren en regie nemen.

"Er wordt nu niet op het hoogste niveau naar digitale kwesties gekeken en dat is zonde”, aldus Maartje Knaap van burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. Net zoals bij het huidige demissionaire kabinet komt er wel een staatssecretaris voor Digitalisering, die onder het ministerie van Binnenlandse Zaken valt. De functie zal door iemand uit de PVV worden vervuld.