EDRi hekelt advies 'Going Dark' groep over invoeren encryptie-backdoors

Burgerrechtenbeweging EDRi is niet te spreken over een advies van de High-Level Group (HLG) 'Going Dark' over het invoeren van encryptie-backdoors (pdf). De groep werd opgericht door de Europese Commissie en bestaat uit afgevaardigden van nationale opsporingsdiensten met als doel het bespreken van 'toegang tot data voor effectieve rechtshandhaving'.

'Going Dark' is de term die opsporingsdiensten gebruiken voor het niet kunnen benaderen van gegevens door encryptie. Iets dat volgens sommige beveiligingsexperts misplaatst is. Vandaag worden in Brussel een rapport met aanbevelingen van de groep besproken. Volgens EDRi zijn de aanbevelingen niets meer dan rebranding van oude ideeën en beleid waar beveiligingsexperts, privacyorganisaties en burgerrechtenbeweging al jaren voor waarschuwen.

"De aanbevelingen voor toekomstig EU-beleid en -wetgeving garanderen maximale toegang tot data voor opsporingsdiensten, ook al zijn die volledig in strijd met de werkelijkheid van hedendaags digitale beveiligingssystemen, alsmede juridische waarborgen voor privacy en databescherming", zo stelt de burgerrechtenbeweging. Zo wordt gepleit voor het invoeren van encryptie-backdoors waardoor opsporingsdiensten toegang tot versleutelde data kunnen krijgen.

"De "High-Level" is er niet in geslaagd om een haalbare oplossing te presenteren voor een probleem dat niemand in de afgelopen dertig jaar heeft opgelost. In plaats daarvan kwamen ze met nieuwe creatieve manieren om publiekelijk encryptie-backdoors te framen. Verder negeren ze bewust de kritiek die herhaaldelijk door niet alleen maatschappelijke organisaties is geuit, maar ook door cybersecurity-experts en instellingen, dat encryptie-backdoors voor systemische kwetsbaarheden zorgen en onze cybersecurity-infrastructuur ondermijnen", besluit EDRi de kritiek op het adviesrapport.