Turkse politie houdt student aan voor examenfraude met AI-software

De Turkse politie heeft een student aangehouden wegens examenfraude met AI-software. De student gebruikte een verborgen camera, die leek op een knoop van zijn shirt. Via de camera werden de examenvragen gefilmd. Daarnaast had hij een modem in zijn schoen verborgen, die voor de internetverbinding zorgde waarmee de AI-software op de smartphone van de student de vragen beantwoordde.

De antwoorden werden via een oortje dat de student droeg voorgelezen. De student werd uiteindelijk aangehouden en doorzocht nadat hij zich verdacht had gedragen, zo melden persbureau Reuters en The Daily Mail. Volgens Turkse media gebruikte de student een mobiele telefoon die op een creditcard leek. De student zou in paniek zijn geraakt, en het verdachte gedrag hebben vertoond, nadat het AI-systeem een foutmelding gaf, aldus Turkse media.

De Turkse politie heeft een video vrijgegeven waarop de werking van het systeem wordt gedemonstreerd. Zo is te zien hoe een agent een vraag filmt, waarna het antwoord wordt voorgelezen. Naast de student is ook een tweede persoon aangehouden die de student bij de fraude zou hebben geholpen.