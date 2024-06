KPN rolt modem-update uit die FTP standaard op firewall blokkeert

Alhoewel ik nog wel begrijp dat browsers het niet meer ondersteunen (iedereen gebruikt toch wel gespecialiseerde software voor FTP) is het onbegrijpelijk dat KPN dit standaard gaan blokkeren. FTP wordt echt nog heel veel gebruikt en is in principe helemaal niet onveilig als je het maar gebruikt in combinatie met TLS/SSL: FTP over TLS, oftewel FTPS. Er is ook SFTP maar dat is eigenlijk filetransfer via SSH en is compleet wat anders.



Door deze maatregel moet de server dus Implicit FTPS ondersteunen en zal Explicit FTPS dus ook niet meer mogelijk. Bij Implicit FTPS wordt er geconnect naar een andere poort (990) waarbij er vanuit wordt gegaan dat de server TLS ondersteunt en de communicatie volledig encrypted it (net als bij HTTPS). Bij Explicit FTPS zal eerst via de reguliere poort 21 een normale verbinding worden opgezet welke vervolgens wordt geupgrade naar een TLS verbinding. Explicit FTPS is een beetje de defacto standaard en wordt door de meeste software ondersteund. Implicit FTPS is (nog) minder populair.