'Zsolt Szabo wordt nieuwe staatssecretaris voor Digitalisering'

Zsolt Szabo, vice president bij Capgemini Nederland, wordt namens de PVV de nieuwe staatssecretaris voor Digitalisering. Dat laten NRC en de NOS vandaag weten. Voordat Szabo bij Capgemini aan de slag ging zat hij van 2003 tot 2006 voor de VVD in de Tweede Kamer en was woordvoerder voor de partij betreffende Ontwikkelingssamenwerking, ICT/digitale overheidsdienstverlening en Defensie. Szabo is nog altijd lid van de VVD, maar wordt door de PVV naar voren geschoven.

Alexandra van Huffelen werd op 2 januari 2022 namens D66 de eerste staatssecretaris voor Digitalisering. Zij was een maand eerder nog genomineerd voor een Big Brother Award, de prijs voor de grootste privacyschender van Nederland. In 2021 in aanloop naar het destijds nieuwe kabinet werd geregeld gepleit voor een minister voor Digitale Zaken, maar die kwam er uiteindelijk niet. Dit jaar vroegen opnieuw meerdere instanties voor een dergelijke positie in het nieuwe kabinet, maar het is inmiddels duidelijk dat die er wederom niet komt.