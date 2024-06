PVV wil opheldering over risico's ChatGPT-integratie binnen Apple-producten

De PVV heeft demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken Kamervragen gesteld over de veiligheidsrisico's van ChatGPT-integratie binnen Apple-producten. Aanleiding is de aankondiging van Elon Musk dat hij Apple-apparaten in al zijn ondernemingen gaat verbieden als Apple ChatGPT op OS-niveau integreert.

"Deelt u de opvatting van de heer Musk dat de integratie van OpenAI op OS-niveau van Apple producten, zoals verkondigd door Apple op de WWDC (Worldwide Developers Conference), een potentieel veiligheidsrisico kan vormen voor deze apparaten? Zo nee, waarom niet?", vraagt PVV-Kamerlid Valize.

"Deelt u de mening dat de scheidingslijn tussen “lokaal opgeslagen” en “opgehaald/gedeeld middels geautoriseerde apps” geen heldere barrière kent en derhalve flinterdun genoemd mag worden? Graag een onderbouwing van uw beantwoording", wil het Kamerlid verder weten. De minister moet ook duidelijk maken of ze een dergelijk potentieel veiligheidsrisico voor een overheidsorgaan onwenselijk vindt.

"Wat bent u voornemens te gaan doen om hieraan gerelateerde potentiële veiligheidsrisico’s in kaart te brengen en tevens in te perken?", wil Valize verder weten. Het Kamerlid vraagt ook in hoeverre een integratie van AI op OS-niveau binnen de kaders van de DMA, DSA, AI-Act en andere relevante wetten, regels en verordeningen past. De Kamervragen worden afgesloten met de vraag wat Adriaansens gaat doen om de privacy van burgers te borgen. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen.