Amerikaanse bank ontslaat personeel voor 'simuleren toetsenbordactiviteit'

De Amerikaanse bank Wells Fargo heeft een tiental medewerkers ontslagen wegens het simuleren van toetsenbordactiviteit, waardoor het leek alsof ze aan het werk waren. Dat meldt Bloomberg op basis van meldingen die de bank deed bij de Amerikaanse toezichthouder FINRA (Financial Industry Regulatory Authority). Details over de manier waarop de toetsenbordactiviteit werd gesimuleerd zijn niet door de bank gegeven.

Sinds het thuiswerken door de coronapandemie wordt er vaker door werkgevers gebruikgemaakt van monitoringsoftware om het personeel in de gaten te houden. Dat bleek eerder al uit een enquête onder ruim duizend Nederlandse werknemers en tweehonderd managers die in 2020 werd uitgevoerd. Een jaar later wilde de Tweede Kamer opheldering van toenmalig minister Koolmees van Sociale Zaken over berichten van vakbonden CNV en FNV dat werkgevers hun thuiswerkend personeel door middel van software in de gaten houden. Volgens CNV ging het om zeker meer dan een half miljoen thuiswerkers.

Bloomberg meldt dat sinds het thuiswerken door corona er allerlei apparaten op de markt verschenen, zoals 'mouse jigglers', die muis- of keyboardactiviteit simuleren en via websites zoals Amazon te koop zijn. Wells Fargo laat in een reactie tegenover Bloomberg weten dat het van personeel verwacht dat die aan de hoogste standaarden voldoen en het geen onethisch gedrag tolereert. Of de betreffende medewerkers tijdens de fraude thuis of op kantoor werkten is onbekend.