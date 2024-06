AP maakt bezwaar tegen SZW-wetsvoorstel minister: niet duidelijk genoeg

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt bezwaar tegen een wetsvoorstel van demissionair ministers Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Schouten voor Armoedebeleid. Volgens de privacytoezichthouder is het voorstel in zijn huidige vorm niet duidelijk genoeg en ontbreken er allerlei zaken.

Het voorstel voor de Wet proactieve dienstverlening SZW laat het UWV, de SVB en gemeenten proactief mensen benaderen die waarschijnlijk recht hebben op een uitkering of een andere ondersteunende voorziening, maar deze niet gebruiken. De instanties mogen contact opnemen met deze mensen en hen ondersteunen als zij een aanvraag voor een uitkering of voorziening willen doen. Hiervoor mogen de instanties persoonsgegevens verwerken.

De AP heeft verschillende kritiekpunten waarom het bezwaar tegen het voorstel maakt. Zo is het nog niet bekend bij welke uitkeringen en sociale voorzieningen de nieuwe werkwijze precies gaat gelden. Die komen in lagere regelgeving te staan, die niet via het parlement loopt en die het parlement dus niet kan controleren. Ook noemt het wetsvoorstel niet welke persoonsgegevens het UWV, de SVB en gemeenten kunnen gaan verwerken.

"Zolang dit niet vaststaat, kunnen mensen niet goed inschatten of zij dit wel willen. Het wetsvoorstel moet duidelijk aangeven welke (categorieën van) persoonsgegevens de instanties gaan gebruiken bij de nieuwe aanpak", aldus de toezichthouder. Daarnaast wil de AP dat er een bewaartermijn voor de persoonsgegevens wordt vastgelegd. Als laatste moeten mensen via één opt-out kunnen aangeven dat ze niet willen dat hun gegevens worden gebruikt voor 'proactieve dienstverlening'. In het huidige voorstel moet dit bij alle drie de instanties worden gedaan.

De Autoriteit Persoonsgegevens kan zich vinden in de intentie van het voorstel. "Het is natuurlijk goed als iemand daadwerkelijk krijgt waar diegene recht op heeft", zegt AP-bestuurslid Katja Mur. "Maar regel het dan wel meteen goed. Met duidelijke afspraken van tevoren over welke informatie van mensen wordt gebruikt, zodat zij niet verrast worden."