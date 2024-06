Minister: digitale geletterdheid essentieel om aan samenleving deel te nemen

Digitale geletterdheid is van cruciaal belang om goed te kunnen deelnemen aan de samenleving, en behoort dan ook tot de basisvaardigheden in het onderwijs waartoe ook Nederlands en rekenen-wiskunde behoren, zo stelt demissionair minister Paul voor Primair en Voortgezet. De minister reageerde op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs over de conceptkerndoelen voor digitale geletterdheid. Dit vak zal straks onderdeel van het examen zijn.

"Digitale geletterdheid en burgerschap behoren tot de basisvaardigheden, waartoe ook Nederlands en rekenen-wiskunde behoren. Lezen, schrijven en rekenen zijn de absolute basis, maar ook burgerschap en digitale geletterdheid zijn van cruciaal belang om goed te kunnen deelnemen in de samenleving. Zij komen dan ook alle vier terug in de andere leergebieden", aldus de minister (pdf).

Volgens Paul zijn er wederkerige relaties tussen alle domeinen. "Neem de taalvaardigheid ‘kritisch lezen’. Je leest een bron anders als je weet dat het door AI gegenereerd is", zo merkt ze op. De vaste commissie wilde onder andere weten hoe de minister ervoor zorgt dat het vak digitale geletterdheid altijd actueel is. De minister stelt dat is gedaan door de kerndoelen breed te formuleren.

"Dat betekent dat er geanticipeerd is op mogelijk nieuwe ontwikkelingen in de digitale wereld en dat deze binnen de bestaande kerndoelen kunnen worden opgenomen. Er is hier rekening mee gehouden door bijvoorbeeld niet van bepaalde programmeertalen of softwaresystemen uit te gaan, maar deze techniekneutraal te beschrijven."

Programmeren

Een onderdeel van het vak digitale geletterdheid is programmeren. "Veel docenten zijn al aan de slag met programmeren. Dit betekent niet dat alle docenten een programmeertaal onder de knie hebben. Dat is ook niet nodig. Zo kunnen ze bijvoorbeeld gebruik maken van educatieve hulpmiddelen zoals eenvoudig te programmeren robots en er zijn ook websites waarbij kinderen eenvoudige programmeertalen kunnen leren", meldt de minister.

Uit peilonderzoek van de inspectie blijkt dat docenten op het gebied van computational thinking (waar programmeren deel van uitmaakt) behoefte aan bijscholing hebben. Dertig procent van de ondervraagde schoolleiders geeft aan dat hun docenten op dit gebied voldoende bekwaam zijn. Voor de andere drie domeinen van digitale geletterdheid voelt de meerderheid van de docenten zich voldoende bekwaam. Ook komt naar voren dat een visie, en daarmee kennis en steun voor docenten, op het gebied van digitale geletterdheid op veel scholen nog ontbreekt.