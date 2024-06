Britse ziekenhuizen verzetten 800 operaties wegens ransomware-aanval

Twee ziekenhuizen in Londen hebben wegens een ransomware-aanval achthonderd operaties en zevenhonderd poliklinische behandelingen moeten verzetten. Dat heeft de Britse gezondheidszorg NHS bekendgemaakt. De aanval vond plaats tegen Synnovis, een laboratorium dat bloedtests voor ziekenhuizen en zorgorganisaties in Londen verwerkt.

Door de aanval kunnen veel minder bloedtests worden verwerkt dan normaal. Eerder riep de NHS wegens de ransomware-aanval bloeddonoren met bloedgroep O op om te doneren. Londense ziekenhuizen kunnen op het moment niet aan de vraag voor bloed voldoen. Normaliter wordt de bloedgroep van een patiënt via een geautomatiseerde laboratoriumtest bepaald, maar dat proces moet nu handmatig plaatsvinden, wat veel meer tijd kost. Bloedgroep O is voor alle patiënten veilig te gebruiken.

Niet alleen is er een tekort aan benodigd bloed, ook moesten allerlei operaties en behandelingen worden verzet. Van 3 tot 9 juni ging het om meer dan achthonderd operaties en zevenhonderd poliklinische behandelingen bij de twee getroffen Londense ziekenhuizen. Om de opgelopen achterstand in te halen vinden er nu ook behandelingen in het weekend plaats. Synnovis stelt dat volledig herstel van de systemen de nodige tijd in beslag zal nemen. Het laboratorium hoopt de komende weken een deel van de it-voorziening te kunnen herstellen. Naar verwachting zal de impact van de ransomware-aanval nog maanden merkbaar zijn.