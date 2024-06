Firefox kan opgeslagen wachtwoorden met macOS- en Windows-login beveiligen

Mozilla heeft een nieuwe feature aan Firefox toegevoegd waardoor de browser opgeslagen wachtwoorden met de macOS- of Windows-login kan beveiligen. Gebruikers die in Firefox opgeslagen wachtwoorden willen bekijken of aanpassen moeten dan eerst het wachtwoord van hun apparaat of biometrische authenticatie uitvoeren voordat de inloggegevens beschikbaar worden.

"Voor extra bescherming op macOS en Windows, kan een device sign-in (bijvoorbeeld je besturingssysteemwachtwoord, vingerafdruk, gezicht- of stemlogin indien ingeschakeld) verplicht zijn bij het bekijken van wachtwoorden die in de Firefox Password Manager zijn opgeslagen", aldus de uitleg van Mozilla in de release notes van Firefox 127. Ook voor het kopiëren en wijzigen van wachtwoorden is de device sign-in dan verplicht.

In een bijbehorend supportartikel stelt Mozilla dat dit ervoor moet zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers wachtwoorden kunnen benaderen of aanpassen. De Firefox-ontwikkelaar waarschuwt dat device sign-in authenticatie geen bescherming biedt tegen 'geraffineerde aanvallers' die lokale toegang tot de computer hebben.