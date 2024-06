Ontslagen it'er krijgt bijna drie jaar cel voor wissen van 180 virtuele servers

Een 39-jarige man die voor het Singaporese it-bedrijf NCS werkte is wegens het wissen van honderdtachtig virtuele servers van zijn voormalige werkgever in Singapore veroordeeld tot een gevangenisstraf van bijna drie jaar. Volgens NCS, dat vorig jaar een omzet van omgerekend 1,86 miljard euro had, zorgde een 'menselijke tekortkoming' ervoor dat de admintoegang van de medewerker na zijn ontslag niet meteen werd ingetrokken. Dat meldt CNA.

De it'er was van oktober 2021 tot en met halverwege november 2022 werkzaam voor NCS en werd wegens slechte werkprestaties ontslagen. NCS biedt communicatie- en technologiediensten en de it'er testte nieuwe software en programma's voordat die werden uitgerold. Na zijn ontslag wist hij begin 2023 over een periode van drie maanden twintig keer met zijn admin-inloggegevens op systemen van NCS in te loggen.

Hij had een script geschreven om de virtuele servers van NCS te wissen. Het script werd eerst getest en in maart vorig jaar uitgevoerd. De aanval kostte het it-bedrijf omgerekend 633.000 euro. Op basis van het gebruikte ip-adres kon de verdachte worden aangehouden. Op zijn laptop werd het script aangetroffen. Tevens bleek op basis van zijn zoekgeschiedenis dat hij via Google had gezocht naar het wissen van virtuele servers.

De Singaporese rechter legde de verdachte een gevangenisstraf op van twee jaar en acht maanden. Volgens NCS werden de inloggegevens van de man door een menselijke tekortkoming niet meteen ingetrokken en gaat het om een geïsoleerd incident.