Microsoft verplicht modern authentication voor persoonlijke Outlook-accounts

Microsoft heeft aanpassingen aangekondigd aan de manier waarop Outlook-gebruikers hun persoonlijke e-mailaccounts op Outlook.com, Hotmail.com of Live.com kunnen gebruiken. Vanaf 16 september dit jaar zal basic authentication, waarbij wordt ingelogd met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord, niet meer worden ondersteund. Vanaf dan zal inloggen alleen nog door middel van modern authentication kunnen.

Concreet zal dit inhouden dat gebruikers moeten inloggen via de Outlook.com website of een app moeten gebruiken die modern authentication ondersteunt, zoals de nieuwste versies van Apple Mail, Outlook of Thunderbird. De aankondiging van Microsoft lijkt dan ook vooral bedoeld te zijn voor mensen die met oudere versies van Outlook of andere e-mailclients werken.

"Basic authentication was lange tijd de standaard, maar het maakte het ook eenvoudiger voor aanvallers om inloggegevens van mensen te stelen. Dit vergroot het risico dat gestolen inloggegevens worden gebruikt om toegang tot iemands persoonlijke e-mail of persoonlijke data te krijgen. E-mailgebaseerde aanvallen nemen alleen maar toe, dus verplichten we modern authentication voor alle Outlook-gebruikers om hun persoonlijke accounts te beschermen", aldus Microsoft.

Bij modern authentication worden "aanvullende back-endprocessen/tokens" toegepast die voor een extra beveiligingslaag zorgen, zo legt Microsoft uit. "Iedereen die een applicatie gebruikt die geen modern authentication ondersteunt zal niet langer hun Outlook.com, Hotmail of Live.com e-mail via die applicaties kunnen gebruiken", laat Microsoft verder weten.