Fraudehelpdesk ziet toename voorschotfraude: schade al 2,5 miljoen euro

Er is een toename van het aantal gevallen van voorschotfraude, zo laat de Fraudehelpdesk weten. In de eerste vijf maanden van dit jaar rapporteerden slachtoffers een schadebedrag van bijna 2,5 miljoen euro. Het is de verwachting dat deze trend zich doorzet, waardoor de totale schade voor dit jaar op 7 miljoen euro uitkomt, tegenover een kleine 4,5 miljoen euro vorig jaar. Dat laat de Fraudehelpdesk tegenover De Telegraaf weten.

Het gaat hier alleen om meldingen bij de Fraudehelpdesk. De politie houdt geen cijfers over voorschotfraude bij, waardoor het werkelijke aantal slachtoffers en schadebedrag mogelijk hoger ligt. De bereidheid om aangifte te doen is laag. Bij voorschotfraude beloven oplichters hun slachtoffers vaak hoge geldbedragen. Om deze bedragen te ontvangen moeten slachtoffers eerst zelf geld overmaken, waarna de oplichters verdwijnen.

De Fraudehelpdesk ziet vooral veel gevallen van 'recoveryfraude' en het oplichten van mensen die nepreviews schrijven. Bijj recoveryfraude worden mensen die eerder al slachtoffer van fraude zijn geworden opnieuw benaderd door oplichters, die zich dan voordoen als advocaat en claimen dat ze het eerder verloren geldbedrag kunnen terughalen. Slachtoffers moeten dan wel eerst een aanbetaling doen.

Daarnaast worden ook mensen opgelicht die eerst worden geronseld voor het schrijven van nepreviews. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die online werk zoeken. Deze personen krijgen zogenaamd commissies voor de valse recensies en kunnen hun opgebouwd commissiebedrag online bekijken. Om bij dit bedrag te komen moet er echter eerst worden betaald. "Ik ben veel te goedgelovig geweest. Pas toen ik werd gevraagd drieduizend euro te betalen om weer bij mijn saldo te kunnen, had ik door dat er iets goed mis was", aldus één van de slachtoffers tegenover De Telegraaf.