Sonos wijzigt privacybeleid over verkoop van gebruikersgegevens

Sonos is in de Verenigde Staten onder vuur komen te liggen omdat het een opmerking over het niet verkopen van gebruikersgegevens uit het privacybeleid heeft verwijderd. Ook het Nederlandse privacybeleid is ten opzichte van vorig jaar aangepast. In de Amerikaanse versie van het beleid van vorig jaar stond vermeld dat Sonos informatie over gebruikers niet verkoopt en dit ook niet zal doen.

Deze regel is in de versie van dit jaar verwijderd. Iets wat voor ophef onder gebruikers zorgt, die zich zorgen maken over wat er met hun gegevens zal gebeuren. AppleInsider meldt dat het voor Amerikaanse gebruikers niet mogelijk is om zich voor de nieuwe gebruikersovereenkomst af te melden, zonder de producten te retourneren.

De Nederlandse versie van het privacybeleid is ook aangepast. In die van vorig jaar stond nog met dikgedrukte letters: "Wij verkopen je persoonsgegevens niet aan derden en zullen dat ook in de toekomst niet doen." In de versie van juni dit jaar is deze regel verdwenen. Er staat nu in dikgedrukt: "Bij Sonos verkopen we geen persoonsgegevens van onze klanten." De opmerking dat het dit in de toekomst niet zal doen is nu verdwenen.