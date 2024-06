DigiD Zakelijk Belastingdienst laat kleine bedrijven gratis aangifte doen

De overheid heeft DigiD Zakelijk Belastingdienst aangekondigd, waarmee kleine bedrijven straks kosteloos belastingaangifte kunnen doen, alsmede bij bepaalde andere diensten van de fiscus kunnen inloggen. Op dit moment is het gebruik van eHerkenning verplicht voor het doen van belastingaangifte. Via eHerkenning kunnen ondernemers bij alle aangesloten organisaties inloggen en zaken als belastingen, subsidies, voertuigoverschrijvingen en wijzigingen in het Handelsregister regelen. In tegenstelling tot DigiD is eHerkenning niet gratis en moeten bedrijven dit bij een commerciële aanbieder afnemen.

Voor ondernemers die eHerkenning alleen gebruiken voor het doen van belastingaangifte is er een vergoeding van 24,20 euro per jaar, wat gelijk is aan het bedrag waartegen eHerkenning bij de goedkoopste aanbieder aangeschaft kan worden. Over dit onderwerp zijn de afgelopen jaren twee moties ingediend en door de Tweede Kamer aangenomen. In de moties wordt de regering verzocht om zo snel als mogelijk met een voorstel te komen zodat ondernemers weer gratis digitaal belastingaangifte kunnen doen, alsmede ervoor te zorgen dat belastingaangifte bij de overheid door ondernemers gratis moet zijn en mogelijk moet zijn via een door de overheid uitgegeven inlogmiddel, naast het private eHerkenning.

Als eerste stap naar een verdere uitvoering van de moties is eerder al door het kabinet toegezegd dat een publiek middel wordt ontwikkeld voor zelfstandig bestuurders (kleine ondernemers). Dit wordt door middel van een wijziging van het Besluit digitale overheid geregeld. Deze wijziging is vandaag aangekondigd. De tweede stap, het beschikbaar stellen van een breder inlogmiddel voor bedrijven, dat bij de gehele overheid is te gebruiken, wordt nog niet in deze wijziging geregeld.

"Met de invoering van een publiek inlogmiddel wordt het voor zelfstandig bestuurders zelfs makkelijker gemaakt om langs digitale weg diensten af te nemen bij de Belastingdienst. Er hoeft geen middel te worden aangeschaft, en er hoeft ook geen compensatieregeling meer te worden ingevuld en opgestuurd. Dit brengt een administratieve lastenverlaging met zich mee. Dit heeft ook positieve gevolgen voor de uitvoerbaarheid in de context van het doenvermogen", aldus de uitleg bij het voorstel voor de besluitswijziging. Het publiek kan tot 29 juli via Internetconsultatie.nl op het voorstel reageren.