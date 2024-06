Hoogste arts VS wil waarschuwingslabel voor gevolgen social media

De hoogste arts van de Verenigde Staten, Vivek Murthy, wil dat er een waarschuwingslabel komt voor social media, net zoals bij roken en alcohol het geval is. Dat laat de U.S. Surgeon General in een opinie voor The New York Times weten. Volgens Murthy is er sprake van een geestelijke gezondheidscrisis onder Amerikaanse jongeren en is social media daar grotendeels verantwoordelijk voor.

"Jongeren die meer dan drie uur per dag op social media actief zijn, hebben twee keer meer kans op angst- en depressieklachten, en het gemiddelde dagelijkse gebruik in deze groep, sinds zomer vorig jaar, was 4,8 uur. Daarnaast zegt bijna de helft van de jongeren dat social media hen slechter doet voelen over hun lichaam", aldus Murthy. De arts pleit dan ook voor een waarschuwingslabel, waarop staat dat het gebruik van social media grote psychische gezondheidsklachten bij jongeren kan veroorzaken.

Met een dergelijke waarschuwing zouden ook ouders en jongeren er herhaaldelijk op worden gewezen dat het gebruik van social media niet bewezen veilig is, gaat de Surgeon General verder. De arts benadrukt dat een label alleen niet voldoende is. Hij pleit ook voor wetgeving om algoritmes aan te pakken, voorkomen dat platforms gevoelige gegevens van kinderen verzamelen en het beperken van features zoals pushnotificaties, autoplay en doom scrolling, die 'misbruik van in ontwikkeling zijn hersenen' maken, aldus Murthy.