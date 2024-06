Driekwart Duitse bedrijven maakt nog steeds gebruik van fax

Meer dan driekwart van de Duitse bedrijven maakt nog steeds gebruik van de fax, onder andere voor de communicatie met de overheid. Dat meldt Bitkom, de brancheorganisatie van de Duitse digitale en telecommunicatiesector op basis van onderzoek onder meer dan zeshonderd bedrijven met meer dan twintig medewerkers.

De fax is bij 77 procent van de Duitse bedrijven in gebruik. Een kwart maakt er zelf nog vaak of zeer vaak gebruik van. Het faxgebruik bij de oosterburen neemt wel af. Vorig jaar faxte in totaal 82 procent van de bedrijven nog steeds. In 2022 was dat 88 procent, in 2020 nog 92 procent en in 2018 zelfs 95 procent. Ook het intensieve faxgebruik neemt af. In 2018 werd de fax nog door 49 procent van de bedrijven zeer vaak gebruikt, tegen een kwart vorig jaar.

"Hoewel het gebruik van faxen in Duitse bedrijven al jaren afneemt, gaat de verandering verrassend traag - vooral als je bedenkt dat er al lang gemakkelijkere en veiligere manieren zijn”, zegt Daniil Heinze van Bitkom. De voornaamste redenen om te faxen is communicatie met de overheid, veiligheid en gewoonte. Zo stelt 56 procent van de bedrijven die faxen dat dit essentieel is voor communicatie met de overheid.

Volgens 43 procent van de ondernemingen is faxen veiliger dan papieren post en 35 procent gebruikt de fax vanwege processen in de organisatie. 27 procent faxt uit gewoonte of omdat ze een ontvangstbewijs nodig hebben. Verder geeft een kwart van de bedrijven aan dat ze faxen om aan de behoeften van klanten te voldoen. Tien procent zegt dat dit vanwege wettelijke eisen nodig is en zes procent heeft de fax staan als back-up in het geval digitale systemen uitvallen.

Als het gaat om de gebruikte faxstandaard gebruikt achttien procent alleen de oude standaard, waarbij de fax traditioneel via de telefoonlijn en met een afdruk wordt verzonden. Daarnaast is er een meerderheid van de bedrijven die zowel de oude als nieuwe standaard naast elkaar gebruiken. Bij de nieuwe standaard kan de fax bijvoorbeeld als beeldbestand worden verzonden.