PvdA-GL en NSC willen Nederlands alternatief voor Amerikaanse clouddiensten

PvdA-GroenLinks en NSC willen dat de overheid vaker voor Nederlandse of Europese alternatieven voor Amerikaanse clouddiensten kiest. Daarnaast moet er een Rijksmaildienst en een Rijkschatdienst worden opgericht waarmee ambtenaren kunnen communiceren. Daarvoor hebben beide partijen een initiatiefnota opgesteld. "De markt van cloudleveranciers wordt namelijk volledig gedomineerd door slechts drie Amerikaanse megabedrijven", aldus NSC-Kamerlid Six Dijkstra en PvdA-GroenLinks-Kamerlid Kathmann. Het gaat om Amazon, Google en Microsoft.

Zo heeft Microsoft 40-45 procent van de cloudmarkt in handen, Amazon 30 tot 35 procent en Google volgt met 5 tot 10 procent. Het aandeel van Europese en Nederlandse leveranciers is zeer mager, aldus de initiatiefnota. "Een keuze voor de cloud betekent vrijwel standaard de keuze voor Microsoft, Amazon of Google. Deze bedrijven hebben onder Amerikaanse wet- en regelgeving verplichtingen ten opzichte van de politieke leiding van dat land, waar een stabiele regering in de toekomst allerminst zeker is", zo stellen Six Dijkstra en Kathmann.

De twee Kamerleden stellen dat dit kwetsbaarheden met zich meebrengt. "Terwijl per individuele organisatie de keuze om naar een publieke cloud over te stappen goed te volgen is, leidt het bij elkaar opgeteld tot een massale uitstroom van kennis, kunde en gezag over de digitale infrastructuur van Nederland. Gegevens worden opgeslagen en verwerkt door megabedrijven die hun politieke en economische belangen buiten Europa hebben liggen en zo alleenheerser worden over het digitale domein. "

Wanneer het Rijk voor een partij als Microsoft kiest worden lokale alternatieven buitenspel gezet, aldus de initiatiefnota. "Een ict’er wordt eerder gevraagd naar ervaring met Microsoft, dan om innige systeemkennis", zo merken Six Dijkstra en Kathmann op. Ze waarschuwen dat zonder ingrijpen het denkbaar is dat er op termijn zelfs geen Nederlandse of Europese cloudindustrie overblijft. "Dit schaadt onze nationale veiligheid, kennispositie en economisch verdienvermogen."

Via de initiatiefnota roepen Kathmann en Six Dijkstra op om vaker te kiezen voor een cloudleverancier van Nederlandse of Europese bodem. "Nederlands waar mogelijk, Europees waar noodzakelijk", is het uitgangspunt van de Kamerleden

Rijkschatdienst

Naast de keuze voor Nederlandse clouddiensten pleiten de Kamerleden ook voor het oprichten van een Rijksmaildienst en een Rijkschatdienst. "Enkele departementen binnen de overheid, zoals Algemene Zaken en Defensie, beheren hun eigen communicatiekanalen. Schaal deze voorbeelden op tot één algemene Rijksmaildienst, waar op termijn breed gebruik van wordt gemaakt zodat communicatie en de bijbehorende archieven in eigen beheer zijn", aldus Kathmann en Six Dijkstra.

De twee Kamerleden voegen toe dat met een betrouwbaar alternatief e--mailcommunicatie binnen en met de Rijksoverheid snel uit de publieke cloud kan verdwijnen en in eigen beheer kan komen. "Neem parallel aan de ontwikkeling van de maildienst ook de uitkomsten mee van de verkenning naar een eigen chatapplicatie voor ministers en ambtenaren (motie-Palmen) om ook te komen tot een soevereine Rijkschatdienst."